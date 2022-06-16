كرم جبر : منحنا تراخيص لـ 120 وسيلة إعلامية في مصر.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا منحنا تراخيص لـ 120 وسيلة اعلامية في مصر، مؤكدا أننا سنطلب من بعض الجهات الأخرى استكمال المستندات سواء قناة أو موقعا إلكترونيا أو جريدة ورقية.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه يجب أن نوسع شرايين الإعلام المصري خلال الفترة القادمة حتى يكون له الريادة بتعدد الوسائل الاعلامية والحوار المجتمعي وإتاحة فرصة الرأي والرأي الآخر.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المنظومة الإعلامية في مصر محترمة ولا يجب أن نتصيد الأخطاء.

وأشار جبر إلى أن المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنتها بغيرها سواء في المنطقة أو خارجها.