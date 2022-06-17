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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

مدربون تولوا تدريب
مدربون تولوا تدريب المنتخب

لم ينجح المنتخب المصري في تحقيق أي بطولة قارية منذ عام 2010، وهي السنة التي حقق فيها آخر بطولة لـ كأس الأمم الإفريقية بقيادة المعلم حسن شحاتة ،  بعد الفوز في المباراة النهائية على غانا بهدف نظيف أحرزه محمد ناجي جدو في الوقت القاتل من زمن المباراة.

وتعاقب على منتخب مصر 7 مدربين بعد رحيل المعلم حسن شحاتة عن منتخب مصر عام 2011، إلا أنهم لم يحققوا أي بطولات مع منتخب مصر طوال تلك الفترة.


 بوب برادلي
2011–2013

خاض الأمريكي بوب برادلي مع منتخب مصر تصفيات كأس العالم عام 2014، حيث نجح في احتلال صدارة المجموعة بـ18 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات، إلا أنه تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الفاصلة بسداسية لواحد من منتخب غانا في كوماسي.


ولمتابعة المزيد حول أخبار المدربين الذين تولوا تدريب منتخب مصر .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية حسن شحاته غانا جدو

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