على طريقة إحدى رواياتها .. زوج يلقى مصرعه على يد زوجته

أدانت محكمة أمريكية كاتبة روائية قامت بقتل زوجها بعد أن غرقا الاثنين في الديون و كان الحل الأمثل من وجهة نظرها في هو وفاة أحدهم لإستخدام بوليصة التأمين لدفع الديون .



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن كاتبة روائية أمريكية تدعى نانسي بالغة من العمر 71 عاما، قامت بقتل زوجها، بنفس الطريقة التي كتبتها في إحدى الروايات التي نشرتها منذ سنوات .



تسببت تلك الرواية في إحداث ضجة كبيرة خاصة و ان الكاتبة عددت طرق لقتل الأزواج في تلك الرواية التي لم تكن رواية عادية بل هي كانت الطرق و الوسائل للتخلص من الزوج أو الحبيب .



عثرت الاجهزة الأمنية على جثة زوج نانسي في المطبخ و بجانبه سكين ملطخة بدمائه، و لم تحتاج النيابة للإستعانة بالمقالات التي كتبتها نانسي و ذلك بعدما علمت أنم يمرون بضائقة مالية و ان السبيل الوحيد للتخلص من الديون هو وفاة أحدهم لإستخدام بوليصة التامين على حياته .



جدير بالذكر أن المحكمة حكمت على نانسي بالسجن مدى الحياة، و ذلك بسبب تعمد قتلها لزوجها للتخلص من الديون و أنها اختارت الحل الأسوء على الإطلاق للحصول على الحرية من ازمة الديون التي كانت تلاحقهما .