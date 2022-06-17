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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة إحدى رواياتها .. زوج يلقى مصرعه على يد زوجته

صدى البلد

أدانت محكمة أمريكية كاتبة روائية قامت بقتل زوجها بعد أن غرقا الاثنين في الديون و كان الحل الأمثل من وجهة نظرها في هو وفاة أحدهم لإستخدام بوليصة التأمين لدفع الديون . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن كاتبة روائية أمريكية تدعى نانسي بالغة من العمر 71 عاما، قامت بقتل زوجها، بنفس الطريقة التي كتبتها في إحدى الروايات التي نشرتها منذ سنوات . 

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تسببت تلك الرواية في إحداث ضجة كبيرة خاصة و ان الكاتبة عددت طرق لقتل الأزواج في تلك الرواية التي لم تكن رواية عادية بل هي كانت الطرق و الوسائل للتخلص من الزوج أو الحبيب . 


عثرت الاجهزة الأمنية على جثة زوج نانسي في المطبخ و بجانبه سكين ملطخة بدمائه، و لم تحتاج النيابة للإستعانة بالمقالات التي كتبتها نانسي و ذلك بعدما علمت أنم يمرون بضائقة مالية و ان السبيل الوحيد للتخلص من الديون هو وفاة أحدهم لإستخدام بوليصة التامين على حياته . 


جدير بالذكر أن المحكمة حكمت على نانسي بالسجن مدى الحياة، و ذلك بسبب تعمد قتلها لزوجها للتخلص من الديون و أنها اختارت الحل الأسوء على الإطلاق للحصول على الحرية من ازمة الديون التي كانت تلاحقهما . 

محكمة امريكية كاتبة الديون بوليصة التأمين قتل

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