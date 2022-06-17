نائبة: أهمية الارتقاء بالخدمات والتحديات التي تواجه الدولة من حيث التغيير المناخى

شاركت الدكتورة النائبة امل زكريا قطب عضو مجلس النواب في الحوار الوطني للمناخ نحو الجمهورية الجديدة ، جاء ذلك بمناسبة إحتفالات " اليوم العالمى للبيئة والحوار الوطنى للمناخ “The way to COP27” Summit" كأحد مبادرات برنامج دعم المبادرات المجتمعية.

حيث تم تنفيذ فاعليات TheWay to COP27 Summit " برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة احد مكونات برنامج " دورنا " الذى ينفذه جمعية تنمية وطن " مشروع وطن " بالتعاون مع مركز خدمات التنمية وايضا بالاشتراك فى هذا الحدث مع هيئة بلان انترناشيونال .

وأشادت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن, بالأنشطة المكثفة من قبل جمعية تنمية وطن وبفاعليات اللقاءات المختلفة وبانشطة وزارتى الشباب والرياضة والبيئة، مشيرة إلي أهمية تفعيل دور كل منا فى الارتقاء بمستوى الخدمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية من حيث التغيير المناخى الذى يرتبط بالكوكب ذاته ومجابهة الثقافة والعادات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة المستجدات وتدريب الأجيال تباعا على الترشيد كنظام حياة نعتاد عليه جميعا ونتكاتف لنشر ثقافة الوعى بكل التطورات وبالشراكة مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة الدكتورة نجوى صلاح.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والنائبة شادية الجمال

والنائبة هيام الطباخ والسفيرة/ كاترين كونجو سفيرة دولة ملاوي بمصر والدكتورة /نعيمة القصير مدير منظمة الصحة العالمية بمصر والمهندسة/ هبة نصير مدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر والدكتورة /أمينةعبدالمقصود نائبة ممثل منظمة الهجرة الدولية بمصر والرائد الدكتور أحمد كركيت مدرب وناشر مبادرة الوطن شرف.

ودارت فاعليات الحدث بافتتاح وتفقد الضيوف الممر الأخضر الذى ضم ٢٠ من العارضين للمنتجات والأنشطة البيئية ممثلين لعدد من المبادرات المجتمعية ومؤسسات مجتمع المدنى.

كما تم عرض فيديو لجهود الدولة المصرية فى مجال البيئة ولا سيما التغيرات المناخية وتم عرض فيديو مجمع عن مبادرات برنامج " نحو الجمهورية الجديدة ".

كما ألقي الدكتور على ابو سنة كلمتة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد والذى اشاد بالتعاون المثمر من خلال البرنامج وأكد حرص وزارة البيئة بكل أجهزتها عن استعدادها لتقديم كل اوجة الدعم لكافة الأنشطة الفعالة.

كما رحبت الدكتورة نجوى صلاح بالحضور وأكدت على توجيهات السيد الدكتور اشرف صبحى بتقديم الدعم للانشطة البيئية التى أصبحت ضرورة ملحة .

كما دارت حلقة نقاشية بعنوان " للشباب والتطوع والمناخ " ، وتحدث فيها كلا من الدكتورة نجوى صلاح وكيل الوزارة والمهندس إسلام محمد مدير عام إدارة الجمعيات والمجتمع المدنى بوزارة البيئة والمهندسة هبة نصير مدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر وبسنت بهاء استشاري قيادة الفتيات و مشاركة الشباب بهيئة بلان انترناشيونال ، وأدار الحلقة النقاشية المهندس كريم المغازى مدير البرامج بجمعية تنمية وطن.

كما رحب الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية بكل ضيوف اليوم واعرب عن امتنان مركز خدمات التنمية لكافة الشركاء الذين يسهمون فى نجاح مكونات برنامج دورنا .

وألقت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن " مشروع وطن " بعض التوصيات ومخرجات اليوم وكانت البدء في اطلاق شبكه وطنية تعمل علي الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ و اطلاق برنامج تاهيلي متكامل للشباب والاطفال رواد المناخ ٢٠٥٠ لرفع الوعي عن قضايا التغيرات المناخيه ودمج التنمبة بالفن في صياغة الرسائل وتبسيط المفاهيم وتدشين النسخه الثانية من نموذج محاكاة مؤتمر الاطراف وتصميم واعداد دليل تدريبي عن التغيرات المناخية واطلاق برنامج تاهيلي للجمعيات - الاهليه لتعزيز دورهم في المشاركه في مؤتمر الاطراف وكيفيه تفعيل دورهم للخروج باحسن صورة و الحث علي مشاركه القطاع الخاص وتفعيل دور المسئولية المجتمعية ، بالإضافة إلى الإعلان عن تدشين منتدي السياسات البيئية واطلاق التسجيل للشباب الباحثين وتقديم الدعم الفني لهم.