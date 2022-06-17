كرم جبر: لو الإخوان استمروا في الحكم مكناش هنسمع أم كلثوم وهنسمع صليل الصوارم.. التخبط في الوسط الرياضي يثير السخرية وما حدث مع الأهلي مهزلة

كرم جبر :

لو الإخوان استمروا في الحكم مكناش هنسمع أم كلثوم وهنسمع صليل الصوارم

المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة.. ولا يمكن مقارنتها بغيرها

منحنا تراخيص لـ 120 وسيلة إعلامية في مصر

فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول

إعلانات الأدوية والمنتجات الطبية لا تعرض على القنوات الخاضعة للرقابة

حريص على العمل بمهنة المحاماة حتى الآن

التخبط في الوسط الرياضي يثير السخرية وما حدث مع الأهلي مهزلة

تجربة حسام البدري وإيهاب جلال ليست مقنعة لجمهور الرياضة

حل كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”.

وكشف عن العديد من التفاصيل سنستعرضها من خلال التصريحات التالية.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه خلال البيان الذي القاه عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، كنت موجود في البيت، ولكن بعد البيان كان هناك فرحة غارمة وكان لدينا حلم تحقق بإزاحة الإخوان

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”: محدش كان يتصور أنه هيتم ازاحة الاخوان عن الحكم، خاصة بعد أعمال العنف التي كانت بالدولة في هذا الوقت.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لو الإخوان فضلوا في الحكم مكناش هنسمع صوت ام كلثوم ولا صوت عبد الوهاب ولا النشيد الوطني، وكنا هنسمع "صليل الصوارم".

وأشار كرم جبر إلى أن الرئيس السيسي اخذ على عاتقه احياء الدولة المصرية من جديد، فهو عاشق للدولة ومتربي



قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنتها بغيرها سواء في المنطقة أو خارجها.

وأضاف جبر، أنه يجب على الوسائل الإعلامية احترام الطفل، عن طريق ما يتم تقديمه ، فهي بمثابة بداية الإصلاح للأطفال.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: لا أشجع النموذج السيئ للأطفال، بل لا بد أن يتم تقديم صورة إيجابية ومشجعة لهم.

وأشار كرم جبر: أكدت على وسائل الإعلام في رمضان الماضي الابتعاد عن كل صور ابتذال الطفولة، والتي تستغل أمراض الأطفال.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا منحنا تراخيص لـ 120 وسيلة اعلامية في مصر، مؤكدا أننا سنطلب من بعض الجهات الأخرى استكمال المستندات سواء قناة أو موقعا إلكترونيا أو جريدة ورقية.

وأضاف جبر، ، أنه يجب أن نوسع شرايين الإعلام المصري خلال الفترة القادمة حتى يكون له الريادة بتعدد الوسائل الاعلامية والحوار المجتمعي وإتاحة فرصة الرأي والرأي الآخر.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المنظومة الإعلامية في مصر محترمة ولا يجب أن نتصيد الأخطاء.

وأشار جبر إلى أن المنظومة الإعلامية المصرية ضخمة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنتها بغيرها سواء في المنطقة أو خارجها.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إعلانات الأدوية والمنتجات الطبية لا تعرض على القنوات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولكن تبث عبر قنوات مجهولة.



وأضاف كرم جبر، أنه لا بد أن يكون هناك هيئة مسئولة عن إعلانات الطرق، وتعمل على تنظيم إعلانات الشوارع، ولكنه غير مفعل.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك تجاوزات في بعض الجنائز من الصحفيين والاعلاميين، وتشكل اختراق للمشاعر الإنسانية، مؤكدا أننا نعمل على أن يكون هناك ضوابط لتغطية الجنائز.

وأشار كرم جبر إلى أن مجلس الوزراء اجتمع وناقش مسودة الملكية الفكرية ولأول مرة سيكون هناك مجلس قوي للملكية الفكرية، وسيضع مصر على بداية الدول المحترمة التى تحترم حقوق الملكية الفكرية.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك العديد من المزايا في السوشيال ميديا، مؤكدا أن المحتويات التي يتم تقديمها عبرها ليست كلها عيوب.

وأضاف كرم جبر، ، أنه سنطلق بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجا لتأهيل 60 إعلاميا جديدا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه نواجه الصفحات المزيفة والتى تنتحل صفة شخصيات أخرى، مثل صفحة للمستشار عدلى منصور، فكان هناك 15 صفحة مزيفة وأبلغنا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وأشار كرم جبر إلى أن الإخوان تعتمد على أن المواطن المصري مشغول والظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول، فهم يعتمدون على أسلوب الدعاية النازية الألمانية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مكافحة الشائعات وليس الرد عليها الأسلوب الأمثل لمواجهة الشائعات الإخوانية، من خلال بث المعلومات التي تمنع ظهورها.

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا لوم الإعلام الرياضي بل اللوم على القائمين على الرياضة، وأنه أهم أكواد أعلام الرياضة الابتعاد عن الحياة الشخصية للنجوم.



وأضاف كرم جبر أنه لا بد من عدم إثارة الفتنة بين جمهور الأهلى والزمالك، لأن إثارة الفتنة تشكل خطرا كبير.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مساندة الفريق القومي ليست تفويضا على بياض، مؤكدا أن هناك حالة من التخبط في الوسط الرياضي تثير السخرية.

وأشار كرم جبر إلى أن “ما حدث مع النادي الأهلي من اتحاد الكرة مهزلة ولعب عيال، ويجب على رئيس اتحاد الكرة الاعتذار فهناك 99 مليون خبير كروي”.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المصريين يحترمون الجنرال محمود الجوهري والمعلم حسن شحاتة ويضعونهما نموذجا للمنتخب الوطني، خاصة بعد النتائج المتميزة التي تحققت بعهدهما.

وأضاف جبر، أن تجربة حسام البدري وإيهاب جلال ليست مقنعة لجمهور الرياضة في مصر.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إيهاب جلال، كان قد تلقى 3 هزائم مع بيراميدز قبل تدريب المنتخب الوطني، مؤكدا أننا كنا نهزم اثيوبيا 11 هدفا لهدف فكيف ننهزم منها بهدفين.

وأشار إلى أن التراشق بين مسئولي الأندية في مصر مهزلة لا بد أن تتوقف.

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كلمة السر في حياتي هو حبي للمهنة أكثر من 35 سنة قضيتها في الإعلام، مؤكدا أنه كنت أعمل في الديسك المركزي وهو ما علمنى اتخاذ القرار في جزء من الدقيقة.

وأضاف كرم جبر، أنه لم أتوقف عن كتابة مقالي اليومي منذ 2005 في جريدة روزاليوسف.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه كان أساتذتي الدكتور رفعت المحجوب، والدكتور فتحي سرور، مؤكدا أنه حريص على العمل بمهنة المحاماة حتى الآن.

وأشار كرم جبر إلى أنه “كنت أكتب مذكراتي مع موسى صبري في العجمي"، مؤكدا ”تعلمت منه احترام المهنة".

