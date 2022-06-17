استقبال حافل لـ منتخب السباحة البارالمبية في مطار القاهرة بعد العودة من البرتغال | صور

وصل إلى القاهرة، أول سباحين من المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية، عائدين بعد المشاركة في بطولة العالم في ماديرا بالبرتغال 2020، بمشاركة أكثر من 600 سباح عالمي من أكثر من 70 دولة حول العالم، للتنافس على البطولة، وكان في استقبالهم في مطار القاهرة كابتن طارق جيرة الله أمين شيراتون هليوبوليس بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص حزب مستقبل وطن، على رعاية الأبطال الرياضيين في شتى المجالات الرياضية وخاصة أبطالنا من ذوي الهمم، وذللك تحت إشراف السيد مصطفي الشبراوي أمين القسم أمانة النزهة والدكتورة سحر عبد الحق الأمين مساعد ودكتور وسام صقر أمين التنظيم .

وتم استقبال بعثة المنتخب المصري بقيادة كابتن عمرو السوهاجي أمين مساعد الشباب لذوي الهمم بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن، وأيضا السباحة ملك حسين، في الصالة المميزة بمطار القاهرة بالورود وسط حفاوة وتسهيلات كبيرة من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي.



وحقق منتخب السباحة البارالمبية نتائج إيجابية في بطولة العالم المقامة فى مدينة ماديرا في البرتغال والتى تقام فى الفترة من 8 الى 18 يونيو الجارى، بوصول خمس سباحين إلى نهائيات البطولة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وتعد هذه النتائج إنجاز كبير للسباحة البارالمبية في ظل صغر أعمار السباحين وكونها المرة الأولى منذ فترة طويلة التى يصل فيها أربعة سباحين إلى نهائيات بطولة العالم.

نجحوا السباحون المصريون، في تحقيق أرقام جيدة ولأول مرة فى بطولة العالم فى الفترة الأخيرة، وسط ظروف صعبة، وتأهل السباحين لنهائيات بطولة العالم ويحققوا مراكز جيدة، وحققوا المركز الرابع على العالم من خلال ملك عبد الشافى بعد حصولها على المركز الثامن فى أولمبياد طوكيو وكانت قريبة من الفوز بميدالية، وبذلك أصبحنا على بعد خطوة من تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس 2024



وتواجد في مطار القاهرة، أثناء استقبال أبطال منتخب مصر للسباحة البارالمبية، عدد من الأمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بشيراتون هليوبوليس نورهان الألفي، أمين المرأة والدكتورة ناهد رزق أمين مساعد المرأة والسيد حسام نور أمين الشباب وكريم عباس، رئيس لجنة العلاقات العامة، وشيماء بدير مديرة المقر وأدهم حسانين أمين مساعد العضوية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء علاء خالد وعبد الرحمن أشرف.

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة

استقبال المنتخب الوطني للسباحة البارالمبية في مطار القاهرة