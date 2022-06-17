بعد أزمة خطاب نهائي الأبطال ..إيهاب الكومي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره على الهواء

تقدم الإعلامي إيهاب الكومي، بالإعتذار للنادي الأهلي وجماهيره، بشأن عدم تحرك الجبلاية، في دعم الفارس الأحمر، في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، : نعتذر لجماهير الأهلي وإدارته، ما حدث خطأ ليس مقصودا بالمرة".

وواصل :" نحن ندعم الأهلي وكافة الأندية، وما حدث ليس خطأ من جانب المجلس الحالي المنتخب للجبلاية، وبيان وزارة الشباب والرياضة، يؤكد ذلك"، مشددا :" النادي الأهلي يمثل الكرة المصري وأى نجاح له سيكون نجاحا أيضا للجبلاية وإدارتها".

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