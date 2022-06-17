حازم إمام : حاولنا إبلاغ ايهاب جلال وتوجيه الشكر ولكن جميع هواتفه مغلقة

أكد حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه حاول التواصل مع ايهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الأول لإبلاغه بقرار توجيه الشكر ولكن جميع هواتفه مغلقة.

واضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم مع الاعلامي احمد شوبير أنه كان من الصعب استمرار ايهاب جلال على الرغم من أداء ومستوي المنتخب تحت قيادته مشددا أنه كان يرغب ألا يجد ايهاب جلال نفسه في هذا الموقف .

واضاف أنه اضطر لإبلاغ وكيله بفسخ التعاقد وهو سيقوم بإخباره .

وتابع أنه سيتولي ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب بصحبة محمد بركات مشددا أن الجميع يتناقش في الأمر ولكن مساحة قراره وبركات أصبحت أكبر .

وأكمل انه تلقى عدد من المكالمات الهاتفية عقب المؤتمر من مدربين كبار لتولي مهمة المنتخب الأول مشددا أن اسم المنتخب المصري كبير .

حازم إمام عن حسام حسن: هو مدير فني للمصري الآن

أكد حازم إمام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تسلم ملف تعيين المدير الفني لمنتخب مصر وفي هذا التوقيت يتم دراسة أكثر من اسم.

وأضاف إمام خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة: نتوجه بالاعتذار للمصريين على ما حدث في الآونة الأخيرة، ولن نتخطى الأمر بسهولة نشعر جميعاََ بالأسف.

وعن حسام حسن قال حازم إمام، المدير الفني القادم لاتحاد الكرة أجنبي، وحسام حسن مديراََ فنياََ للمصري البورسعيدي الآن.

وتابع: حزنت بسبب الهجوم الذي تعرض له ايهاب جلال وهذا لم يحدث مع أي مدير فني أجنبي تولى مهمة منتخب مصر.