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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وفاء عامر: أشبه تجربتي بالفن بمحمد صلاح في كرة القدم.. وقرأت طلاسم سحرية حقيقية في بيت الشدة

صدى البلد

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


وفاء عامر: أشبه تجربتي بالفن بمحمد صلاح في كرة القدم.. فيديو
وقالت "وفاء عامر"،: "الفن قادر على تغيير الواقع المجتمعي إلى الأفضل"، لافته: "أحب الكابتن محمد صلاح جدا".

وأضافت: "يعجبني في محمد صلاح إصراره، وبحس إن فيا كتير أوي من قصة كفاح محمد صلاح"، موضحه: "صلاح مشي من نادي كبير وقالوا عليه مينفعش، وأنا مشيت من أحد الأعمال الكبيرة وقالوا مش هتشتغلي"، مشيرة: "اترفضت من مسلسل بوابة الحلواني، روحت بشنطة هدومي ومشيت".

 

 

تعرضت لعكوسات.. وفاء عامر: قرأت طلاسم سحرية حقيقية في بيت الشدة.. فيديو
وتحدثت وفاء عامر عن كواليس مشاركتها في مسلسل "بيت الشدة"، قائله: "لم أقدم هذه النوعية من الأعمال من قبل".

وأشار: "كان أحيانا أثناء التصوير يحدث معي عكوسات غريبة، لأنهم كانوا كاتبين طلاسم على الحيط، وطلب مني عدم قرائتها، اكن من باب الفضول قرأتها".

وأوضحت :"الذي هذه الطلاسم كان مختصا في هذا العالم، ومن باب الفضول قرأتها، وفجأة أسقط على وجهي وأقوم واعية ولست مغشي علي، ولكني لا أتذكر أي شيء"، لافته: "عندما أشاهد عدد من مشاهدي لا أتذكر كيف قدمت هذه المشاهد".

 

وفاء عامر: لو زوجي أخبرني برغبته في الزواج سأقول له مبروك.. فيديو
وقالت الفنانة وفاء عامر،: " لو زوجي أخبرني برغبته في الزواج سأقول له مبروك عادي"، لافته: "مش كل ست تقبل الموضوع ده، لأننا عندي ثقافة معينة".

وأشارت: "الفنانة وفاء عامر،: "ظلمت بيتي خلال عملي في مسلسلات رمضان الماضي لكن نحن بيت فن"، لافته: "مكنتش بقابل حد، ولو ابني كان بيطلب من حاجه مكنتش بسمعه".

وأضافت: "الموضوع كان بيقهرني لأني بحب أما اشتغل أكون زي أي ست مصرية لازم أراعي بيتي وحياتي"، موضحه: "هما مقدرين كل حاجه لأننا بيت فن".

 


وفاء عامر: ظلمت أسرتي خلال عملي برمضان الماضي لكننا بيت فن.. فيديو
وقالت الفنانة وفاء عامر،: "ظلمت بيتي خلال عملي في مسلسلات رمضان الماضي لكن نحن بيت فن"، لافته: "مكنتش بقابل حد، ولو ابني كان بيطلب من حاجه مكنتش بسمعه".

وأضافت: "الموضوع كان بيقهرني لأني بحب أما اشتغل أكون زي أي ست مصرية لازم أراعي بيتي وحياتي"، موضحه: "هما مقدرين كل حاجه لأننا بيت فن".

 


مشهد الطوفان.. وفاء عامر تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وكشفت الفنانة وفاء عامر، عن الأدوار التي أثرت فيها، قائله: "مسلسل الطوفان تعبني جدا".

ودخلت الفنانة وفاء عامر، في نوبة بكاء بسبب مشهد وفاة والدتها في مسلسل "الطوفان"، معقبه: "من المشاهد الصعبة جدا التي أدتها".

وأشار إلى أنها طلبت من المخرج خيري بشارة، أن تتحدث بقلبها وهو وافق لأنه من أنصار هذه الطريقة، موضحه: "خيري بشارة بكى وقال لي انتي عملتي بروفة لوفاة والدتي"، والتي كانت تمر وقتها بأزمة صحية".

 


وفاء عامر: بكيت عندما قرأت دور هلالة في جزيرة غمام .. فيديو
تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن دورها في مسلسل "جزيرة غمام"، قائله: "بكيت عندما قرأت دور هلالة في "جزيرة غمام"، لافته: "زعلت من نفسي بعد ما عيطت لأن الست هلالة في المسلسل الوحيدة اللي في المسلسل مش ممسوك عليها غلطة".

وأضافت: "الشر لم يستطع أن يأذي الست هلالة في المسلسل، وكانت شخصية جيدة جدا"، لافته: "كواليس المسلسل كانت قاسية لأن المسلسل كان صعب، وكل من عمل بالمسلسل نجوم".

 


بفتخر بتاريخي.. وفاء عامر: إني كنت كومبارس وسام على صدري.. فيديو
وقالت الفنانة وفاء عامر،: “أنا بفخر بتاريخي أنى كنت كومبارس ومش عيب لأني بحس أنه وسام على صدري”، لافتة: “من قبل المعهد كنت شايفة الطريق سهل وأني هوصل بسرعة وأني هتشهر بسرعة”.

وأشارت الفنانة وفاء عامر: “كل مشوار مجهد ومتعب والتعب له طعم بعد النجاح”، مردفة: “بدأت بكومبارس ومش عيب لاني بحس انه وسام على صدري لحد ما وصلت أني بعمل بطولة”.

 


الفنانة وفاء عامر: حضرت دروس دينية ولكن لم أفكر في الاعتزال.
وقالت الفنانة وفاء عامر إن ارتفاع نسب الطلاق يرجع إلى الاستعجال في الزواج، مردفه: "حضرت دروس دينية واستفدت من بعضها ولكن لم أفكر في الاعتزال".

وأضافت الفنانة وفاء عامر،: "الإضاءة والأصوات عالية على الفنان خاصة الأيام الحالية"، لافته: "فناني مصر محترمون ويعرفون الأصول".

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