محمد إسماعيل: اليوم الثاني للمؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب يؤكد نجاح الدولة المصرية

قال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن اليوم الثاني من المؤتمر الثامن العالمي البرلمانيين الشباب يؤكد نجاح الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي يشارك به أكثر من ٩٠ دولة بالإضافة إلى المؤسسات الدولية.

واضاف "إسماعيل" خلال تقرير تليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن المؤتمر يتناول عدة قضايا من أهمها التغييرات المناخية وخاصة أن الدولة المصرية سوف تستضيف مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن في اليوم الثاني تناول المؤتمر محاور جديد تتحدث أكثر في المشاركة المجتمعية ومشاركة الشباب والمواطنين في التوعية في أثر قضية المناخ.

https://fb.watch/dHqtcd604z/