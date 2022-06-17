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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة عبد الحي: التخدير بشكة الدبوس من الناحية العلمية غير صحيح

التخدير
التخدير

قال الدكتور أسامة عبد الحي أستاذ التخدير والعناية المركزية بجامعة الأزهر؛ إن الكلام المثار بشأن التخدير بشكة الدبوس من الناحية العلمية غير مضبوط بالمرة وعاري عن الصحة؛ ومستحيل أن يحدث.

وتسائل عبد الحي، ان شكة الدبوس هل هي بها سم قاتل فالأطباء يعطون التخدير من خلال الوريد ويظهر أثره في خلال 30 ثانيه وإذا كان يؤخذ من خلال العضل في تأثيره في خلال 15 دقيقه .

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أنه  يجب على مباحث الإنترنت أن تحاسب من تسبب في إثاره هذه الشائعة لأن هذه الشائعة تعتبر جريمة وتحدث بلبلة بدون أي داعي وهدفه الوحيد هو الحصول على الترند او إثاره الزعر بين الناس .

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الأزهر ؛ أن هذا الكلام لا يجوز علميا أو عمليا وهو مجرد هراء ولا يجب تكراره أو الانزعاج منه؛  مضيفا ان مثل هذه الشائعات تنتشر في المجتمعات التي تتسم بالجهل أما بالنسبة للمجتمع المصري فهو مجتمع متحضر .
 

أستاذ التخدير الصحة جابر القرموطي مباحث الانترنت جامعة الأزهر

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