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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير عن أزمة خطاب الكاف: جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد

صدى البلد

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مشددا أن بيان وزارة الرياضة  برأ ذمة الأهلي من أزمة نهائي أفريقيا.

 

واضاف في تصريحات عبر برنامجه بقناة اون تايم سبورت أن اللوم والخطا يقع علي عاتق اتحاد الكرة مشددا أنه خطأ تسبب في منح المغرب بطولة قارئة علي حساب الأهلي .

 

وأكمل متسائلا "هل خطأ اتحاد الكرة جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد لإخفاء الخطاب، لا أرجح السيناريو الثاني، لكن هناك أزمة وموقف الوزارة صحيح من الناحية القانونية".

 

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا منذ قليل حول أزمة نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة بين النادى الأهلى والوداد المغربى متضمنا توصيات لجنة فحص الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة.
 

توصيات اللجنة بالآتى:
- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية.
 

- ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن.
 

- وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا. 
 

-  مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.

أما ما أثير من وجود مديونية على الإتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً  في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رق

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