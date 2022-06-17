أخبار السيارات| سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية.. بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر سيارة تويوتا سوبرا من السيارات الرياضية التي تركز عليها تويوتا في أسطول سيارتها ومنذ اطلاق الجيل الأول منها في عام منذ 1978، تحرص العلامة التجارية اليابانية على تحديثها باستمرار وتزويدها بأحدث التقنيات لتستمر في المنافسة.

ستتبع سيارة Polestar 3 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في السوق بسيارة SUV-Coupé وستحمل رقم 4 وستعتبر منافسة لسيارات مثل Audi Q4 E-tron Sportback و Volkswagen ID 5.

تعد السيارات المستعملة إحدى أفضل وأسهل الحلول الاقتصادية للحصول على سيارة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، بسبب ارتفاع أسعار السيارات عالمياً بصورة جنونية في الفترة الأخيرة نظراً لوقوع عدة أحداث حول العالم مؤخراً أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والنقص العالمي في أشباه الموصلات.

ستطلق فيراري 15 سيارة جديدة بين عامي 2023 و 2026،, ستكون من بينها أول سيارة كهربائية نقية، وطراز خارق جديد من طراز، والعديد من الإضافات إلى سلسلة Icona الحصرية.

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي لفئة الهاتشباك، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.