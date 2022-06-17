أخبار السيارات| سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية.. بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية.. صور
تعتبر سيارة تويوتا سوبرا من السيارات الرياضية التي تركز عليها تويوتا في أسطول سيارتها ومنذ اطلاق الجيل الأول منها في عام منذ 1978، تحرص العلامة التجارية اليابانية على تحديثها باستمرار وتزويدها بأحدث التقنيات لتستمر في المنافسة.
بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3.. صور
ستتبع سيارة Polestar 3 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في السوق بسيارة SUV-Coupé وستحمل رقم 4 وستعتبر منافسة لسيارات مثل Audi Q4 E-tron Sportback و Volkswagen ID 5.
بـ 4 آلاف ريال.. أرخص السيارات المستعملة في السعودية| صور
تعد السيارات المستعملة إحدى أفضل وأسهل الحلول الاقتصادية للحصول على سيارة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، بسبب ارتفاع أسعار السيارات عالمياً بصورة جنونية في الفترة الأخيرة نظراً لوقوع عدة أحداث حول العالم مؤخراً أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والنقص العالمي في أشباه الموصلات.
فيراري تؤكد 60٪ أسطول سيارتها كهربائي بحلول 2026.. تفاصيل
ستطلق فيراري 15 سيارة جديدة بين عامي 2023 و 2026،, ستكون من بينها أول سيارة كهربائية نقية، وطراز خارق جديد من طراز، والعديد من الإضافات إلى سلسلة Icona الحصرية.
تصل لـ 10 آلاف جنيه.. زيادة أسعار هيونداي i20 موديل 2022|صور
ارتفعت أسعار السيارة هيونداي i20 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي لفئة الهاتشباك، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه.