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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يطمئن على صحة ولي عهد الكويت

صدى البلد

أجرى الرئيس الموريتانني محمد ولد الشيخ الغزواني، اتصالا هاتفيا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على صحته، داعيا المولى العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أعرب -خلال الاتصال- عن تمنياته بالشفاء العاجل لسمو ولي العهد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن الشعب الموريتاني، مذكرا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وخلال الاتصال، طلب الرئيس من سمو ولي العهد إبلاغ أطيب التحيات إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
كما عبر عن امتنان موريتانيا قيادة وشعبا للدعم الذي تتلقاه من دولة الكويت الشقيقة.
 

 

ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الرئيس الموريتاني الرئيس الغزواني نواف الأحمد الجابر الصباح

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