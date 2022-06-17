أخبار الرياضة.. حازم إمام يعتذر عن أزمة خطاب الأهلي.. الفيفا يعلن عن المدن المستضيفة

نشر “صدى البلد”، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت أبرز المواضيع كالتالي:

شوبير عن أزمة خطاب الكاف: جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد



هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مشددا أن بيان وزارة الرياضة برأ ذمة الأهلي من أزمة نهائي أفريقيا.

واضاف في تصريحات عبر برنامجه بقناة اون تايم سبورت أن اللوم والخطا يقع علي عاتق اتحاد الكرة مشددا أنه خطأ تسبب في منح المغرب بطولة قارئة علي حساب الأهلي .





حازم إمام عن أزمة خطاب الكاف:الخطأ وارد ولم نقصد نادي معين..فيديو



كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حقيقة أزمة خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشأن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد حازم إمام عبر برنامج “ ملعب اون تايم ” مع الإعلامي أحمد شوبير أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على علم بأمر خطاب الكاف مشددا أن الخطاب وصل أثناء بطوله كاس الامم الأفريقية حيث كانت جميع الفرق المصرية مشاركه في بطولتي افريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية .





حازم إمام عن عودة كيروش : لم يعط جوابا صريحا بالرفض وكوبر في الصورة

كشف حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة المفاوضات مع كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لقيادة الفراعنة عقب اقالة ايهاب جلال .

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير أن كيروش ضمن المرشحين لقيادة المنتخب مشددا أن كيروش مدرب رائع وكان له بصماته على الفراعنة في وقت قصير.





يعيش حالة حزن.. أول رد فعل لإيهاب جلال عقب إقالته.. فيديو



أكد حمد إبراهيم، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن إيهاب جلال يعيش حالة حزن بعد إقالته من تدريب منتخب مصر.

وقال حمد فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "إيهاب جلال لم يحصل على فرصته مع منتخب مصر وكان يحتاج إلى وقت لوضع بصماته وهو ليس ساحر لكي يقوم بتطوير أداء اللاعبين خلال 10 أيام فقط".







بعد أزمة خطاب نهائي الأبطال.. إيهاب الكومي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره على الهواء



تقدم الإعلامي إيهاب الكومي، بالإعتذار للنادي الأهلي وجماهيره، بشأن عدم تحرك الجبلاية، في دعم الفارس الأحمر، في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، : نعتذر لجماهير الأهلي وإدارته، ما حدث خطأ ليس مقصودا بالمرة".







الفيفا يعلن عن المدن المستضيفة لكأس العالم ٢٠٢٦

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الخميس

وجاءت المدن كالتالي: "فانكوفر، سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، جوادالاخار، كانساس سيتي، دالاس، أتالانتا، هيوستن، مونتيري، مكسيكو سيتي، تورنتو، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي".





