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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجميع السكان

إسبانيا تعتزم إعطاء جرعة رابعة ضد كورونا في الخريف.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لمواطني إسبانيا وهم يتلقون جرعة من اللقاح ضد كورونا، كما تعتزم إسبانيا إعطاء جرعة رابعة ضد كورونا لجميع سكانها في الخريف .


وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس الخميس أن جميع سكان إسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد على الأرجح إعتبارا من الخريف المقبل.
 

إسبانيا، على غرار العديد من الدول، عمدت إلى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح فقط للأشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاما أو الذين يعانون نقصا في المناعة. 

واعتمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للأشخاص فوق سن 50 عاما، مع تلقيح 93 بالمئة من سكانها فوق سن 12 عاما بالكامل و53 بالمئة من عدد سكانها البالغ 47 مليونا تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد إسبانيا أحد رواد التطعيم ضد كوفيد في العالم.


واعتمدت مدريد في نهاية مارس استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.
 

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