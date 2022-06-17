بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

أكد تقرير صحفي، أن البوسني وحيد خليلوزيتش مستمر في تدريب منتخب المغرب، رغم الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها بسبب سوء أداء أسود الأطلس في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية، أنه وحيد خليلوزيتش مستمر قي تدريب منتخب المغرب، ويتواجد يوميا في ملعب محمد السادس لتجهيز البرنامج التحضيري الخاص ببطولة كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة، أن فوزي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لم يعقد أي اجتماعات مع وحيد خليلوزيتش بشأن مستقبله مع منتخب المغرب.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرا، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، مرشحا بقوة لقيادة منتخب المغرب في مونديال قطر.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الاثنين الماضي فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي.

سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا:



كلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي: سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، وسامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، ومحمد شرف مدرب، وميشيل يانكون مدرب الحراس، ومحمد النجار مدرب أحمال، وعمر رشدي محلل أداء.

وسيقوم سامي قمصان بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.