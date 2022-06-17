روسيا تعلن اكتشاف 4 سلالات جديدة من متحور أوميكرون

أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، عن اكتشاف 4 سلالات متفرعة عن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".



وقالت بوبوفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد 4 أنواع من متحور أوميكرون من بينهم نوع من السلالة الجديدة "بي إيه فايف" و"بي إيه فور"، مشيرة إلى أن 3 أنواع من السلالات الجديدة أظهرت النتائج أنها قادمة من خارج البلاد، أما فيما يخص النوع الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي.



وطمأنت المسؤولة الروسية المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، قائلة "إن الخبرات المتراكمة والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضدها".



يذكر أن أخصائي الوبائيات الروسي، أندريه بوزدنياكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن متحور أوميكرون الجديد "بي إيه فور" يعد من أكثر الطفرات قدرة على التفشي، لأنه ينتشر أسرع مقارنة بطفرات أخرى لفيروس كورونا.