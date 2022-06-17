برلمانية تطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار لحوم الاضاحى بعد وصول سعر الكيلو " قائم " للاضحية الى مايقارب 90 جنيهاً.

وقالت " الجزار " فى بيان عاجل قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضى إن أسعار الأضاحي للعام الحالي مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ارتفعت بشكل جنوني مقارنة بالسنوات الماضية مطالبة من الحكومة توفير لحوم الاضاحى من الابقار والطأن خلال الايام القليلة القادمة وتنظيم شوارد على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء وباسعار مناسبة لضرب وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكدت النائبة سميرة الجزار إن هناك العديد من شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار السوق وتكلفة مربى المواشى وهو ما يتطلب التدخل العاجل من الدولة من خلال تنظيم شوادر بيع المواشى عبر منافذ تخصصها وزارة الزراعة مع ضرورة قيام وزارة التموين بتوفير كميات من اللحوم من خلال منافذها للقضاء أي محاولة من التجار لاستغلال الارتفاع في الأسعار خاصة أن هناك جشعاً من بعض التجار وهو ما يجب على الدولة مواجهته من خلال الرقابة على الأسواق.

وقالت النائبة سمير الجزار إن وزارة الزراعة كان لها دورها الكبير والايجابي على مدى السنوات الماضية فى طرح الأضاحي بمنافذها والإعلان عن اسعارها المناسبة والمخفضة وكان اقبال المواطنين عليها كبيراً وذلك الدور من وزارة الزراعة ساهم في مواجهة استغلال بعض التجار للأوضاع لزيادة الأسعار مؤكدة على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها فى هذا المجال.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار من الحكومة تحديد أسعار بيع المواشى بكل شفافية وتحديد هامش ربح مناسب لتجار المواشى مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد أى تاجر يقوم برفع اسعار المواشى بدون أى مبرر.