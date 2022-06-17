مصرع صحفية في حادث على طريق السويس

لقيت صحفية مصرعها في حادث بطريق "السويس_ القاهرة" عقب تصادم سيارة نقل بسيارتها، ونقل إسعاف السويس جثمان المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات بتصادم سيارة نقل وملاكي قرب كمين الكيلو 109 باتجاه السويس، وجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس فرع هيئة الإسعاف بالسويس سيارة لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة نقل بمقطورة كانت تسير بسرعة انفصلت مقطورتها لتصطدم بسيارة المتوفية وتهشم مقدمتها.

وأسفر الحادث عن وفاة نسمة عبد المنعم 33 عامًا صحفية بإحدى الصحف الخاصة، فور وقوع الحادث، وجرى نقل المتوفية إلى مستشفى السويس العام، إذ أكد الأطباء وفاتها وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وتحرر محضر بالحادث وأحيل لنيابة عتاقة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان وتسليم المتوفية إلى أسرتها.



