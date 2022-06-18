عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الترميم والصيانة والهدم الجزئي.. تعرف على ضوابط إخلاء العقار من شاغليه

عقارات
عقارات

حدد قانون البناء بعض الإجراءات اللازم اتخاذها إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه.

ونص القانون، على أنه فى هذه الحالة يحرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

وينص القانون على أن يعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.

وبحسب المادة 95، على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليًا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات.

وتنص المادة 96 على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازمًا من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورًا، كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيًا أو كليًا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.

قانون قانون البناء ترميم المستأجر اعمال الترميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

ترشيحاتنا

نائب رئيس الإسماعيلي: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم أمين عمر

هل يجوز الحج عن الميت التارك له مع القدرة؟ لجنة الفتوى تجيب

الترميم والصيانة والهدم الجزئي.. تعرف على ضوابط إخلاء العقار من شاغليه

ماتوا تحت عجلات القطار.. التصريح بدفن ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

شوبير يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك| فيديو

مفاجأة.. شوبير: سحب الثقة من اتحاد الكرة وارد جدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ