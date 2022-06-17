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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شراكات صناعية ودولية للجامعات التكنولوجية.. وحقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بالقاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

8 ملايين دولارمنحة.. الجامعات التكنولوجية تعقد شراكات صناعية ودولية تواكب سوق العمل
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة، بني سويف، الدلتا بقويسنا) خلال عام 2021/ 2022.

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بكلًا من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر إنطلاقها يوم الأثنين الموافق 20 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو 2022.

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس
 سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس  خبر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار قلق وغضب طلاب أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة واولياء امورهم ، الذين انتقدوا هذا الارتباك في اعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة.

وزير التعليم العالي: تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والكولومبية
استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة أنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

فوز فريق طلابي من جامعة القاهرة بالمركز الثاني في مسابقة دولية
فاز فريق طلابي من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة جامعة القاهرة، بالمركز الثاني في المسابقة الدولية "The ESG trading initiative 2022"، والتي نظمتها مدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورنتو الكندية وبنك HSBC الشرق الأوسط، وشملت المسابقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية تفتح أبواب التقديم .. تعرف على الشروط
أعلنت المعاهد الفنية للتمريض بالإسكندرية، شروط القبول فى دفعات جديدة للعام الدراسى القادم، وهى أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية من محافظة الإسكندرية للعام الدراسى 2021/2022 بالنسبة للطلاب البنين الحصول على مجموع 260 درجة وبالنسبة للطالبات البنات الحصول على مجموع 255 درجة.

 

اخبار التعليم صدى البلد Jobs Education الجامعات التكنولوجية القاهرة الجديدة امتحانات الثانوية العامة

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