عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حسن يوسف يوجه رسالة للشعراوي عبر صدى البلد.. وياسمين صبري تعتذر عن بطولة الشادر

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:

 

عمرو الشاذلي يكشف كواليس وجودك فرق لـ نجل محمد ثروت | خاص
 

عبّر الملحن عمرو الشاذلي عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت في أولى أغنياته “وجودك فرق” والتي طرحها مؤخراً عبر القناة الرسمية على اليوتيوب.

 

في اللحظات الأخيرة| ياسمين صبري تعتذر عن بطولة مسلسل الشادر .. خاص
 

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري اعتذرت عن مشاركتها في مسلسل "الشادر" لأسباب خاصة بها.

وبدأت ياسمين صبري تحضيرات المسلسل ؛ ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت عن العمل.

 

مدحت صالح يطرح مابحبش حد يصحيني عبر يوتيوب.. فيديو


طرح المطرب مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "مابحبش حد يصحيني؛ عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

اليوم.. محمد رمضان يلتقي بالجمهور الأردني في حفل غنائي كبير
 

يحيي اليوم الجمعة؛ النجم محمد رمضان، حفلًا غنائيًا كبيرا في الأردن،  حيث انتهى بيع جميع تذاكر الحفل .

حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة.. اليوم
 

تستعد الفنانة إليسا، والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي اليوم ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

نوال الزغبي عن تغريدة إلغاء حفل سعد لمجرد: هيدا تزوير
 

قامت الفنانة نوال الزغبي، بالرد على التدوينة الأخيرة المنسوبة إليها حول إلغاء حفل سعد لمجرد.

كتبت نوال الزغبي، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: " هيدا تزوير واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلا مريض ونفس اللي عم يزوّر حقايق حفل دار الأوبرا".

 

حسن يوسف في ذكرى وفاة الشعراوي: الأمة الإسلامية افتقدت سيدي الشيخ
 

تحل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، ذكرى وفاة الشيخ متولي الشعراوي، الذي قدم العديد من النصائح الدينية للأمة الإسلامية.

متجوزش.. حكاية وفاة ماهر عصام وشائعة ارتباطه يرويها شقيقه في ذكرى رحيله
 

تحل اليوم الجمعة  ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، الذي توفي بشكل مفاجئ في عمر صغير.

وكان شقيقه صبري عبدالله، قد كشف حقيقة الوفاة المفاجئة لـ ماهر قائلًا: "شقيقي كان يعاني من تعب شديد أثر حادث تمركزت إصابته في الدماغ، والتي دفعته للابتعاد عّن الفن لفترة طويلة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

فرعون صغير.. بايرن ميونخ يشيد بأداء الحارس المصري مروان صلاح

ترشيحاتنا

احرصوا على الرياضة بانتظام .. مجدي يعقوب يضع روشتة لحماية القلب

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ