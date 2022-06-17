أخبار الفن| حسن يوسف يوجه رسالة للشعراوي عبر صدى البلد.. وياسمين صبري تعتذر عن بطولة الشادر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية، نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:

عمرو الشاذلي يكشف كواليس وجودك فرق لـ نجل محمد ثروت | خاص



عبّر الملحن عمرو الشاذلي عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت في أولى أغنياته “وجودك فرق” والتي طرحها مؤخراً عبر القناة الرسمية على اليوتيوب.

في اللحظات الأخيرة| ياسمين صبري تعتذر عن بطولة مسلسل الشادر .. خاص



علم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري اعتذرت عن مشاركتها في مسلسل "الشادر" لأسباب خاصة بها.

وبدأت ياسمين صبري تحضيرات المسلسل ؛ ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت عن العمل.

مدحت صالح يطرح مابحبش حد يصحيني عبر يوتيوب.. فيديو



طرح المطرب مدحت صالح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "مابحبش حد يصحيني؛ عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

اليوم.. محمد رمضان يلتقي بالجمهور الأردني في حفل غنائي كبير



يحيي اليوم الجمعة؛ النجم محمد رمضان، حفلًا غنائيًا كبيرا في الأردن، حيث انتهى بيع جميع تذاكر الحفل .

حفل إليسا وسعد لمجرد بموسم جدة.. اليوم



تستعد الفنانة إليسا، والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي اليوم ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

نوال الزغبي عن تغريدة إلغاء حفل سعد لمجرد: هيدا تزوير



قامت الفنانة نوال الزغبي، بالرد على التدوينة الأخيرة المنسوبة إليها حول إلغاء حفل سعد لمجرد.

كتبت نوال الزغبي، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: " هيدا تزوير واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلا مريض ونفس اللي عم يزوّر حقايق حفل دار الأوبرا".

حسن يوسف في ذكرى وفاة الشعراوي: الأمة الإسلامية افتقدت سيدي الشيخ



تحل اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، ذكرى وفاة الشيخ متولي الشعراوي، الذي قدم العديد من النصائح الدينية للأمة الإسلامية.

متجوزش.. حكاية وفاة ماهر عصام وشائعة ارتباطه يرويها شقيقه في ذكرى رحيله



تحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام، الذي توفي بشكل مفاجئ في عمر صغير.

وكان شقيقه صبري عبدالله، قد كشف حقيقة الوفاة المفاجئة لـ ماهر قائلًا: "شقيقي كان يعاني من تعب شديد أثر حادث تمركزت إصابته في الدماغ، والتي دفعته للابتعاد عّن الفن لفترة طويلة".