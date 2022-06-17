لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

أكد البلجيكي لوك إيميل، مدرب نادي طلائع الجيش ويانج أفريكانز التنزاني السابق، أنه تم ترشيحه للأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ورحل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي بعد سخ تعاقده بالتراضي، ويبحث الفريق الأحمر عن مدرب أجنبي للتعاقد معه ليقود الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال لوك إيميل في تصريحات خاصة لصدى البلد: “أحد اللاعبين السابقين بالنادي الأهلي، أخبرني بأن السيرة الذاتية الخاصة بي متواجدة على طاولة القلعة الحمراء”.

وتابع: “بعض الأشخاص تحدثوا معي، ولكن لم يتواصل معي أحد بشكل رسمي للنادي الأهلي و سعيد بترشحي لقيادة الفريق”.

وأضاف: “أنا أستطيع الحصول على العديد من البطولات مع النادي الأهلي في حالة توليت تدريب الفريق، لأنني أعلم جيداً حجم هذا النادي وشعبيته”.

الأهلي زعيم إفريقيا

وفي حالة حدوث تواصل رسمي معه هل سيرحب، أختتم: “لا يوجد أحد عاقل يرفض تدريب النادي الأهلي زعيم إفريقيا”.

يذكر أن لوك إيميل، قد تولى تجربة من قبل في مصر عن طريق نادي طلائع الجيش.