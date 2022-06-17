Honestly Nevermind.. جدل واسع حول ألبوم Drake الجديد بعد يوم من طرحه

أصدر مغني الراب العالمي دريك Drake، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم Honestly Nevermind، أمس الخميس 16 يونيو، وحقق تفاعل واسع بين جمهوره ومحبيه.

تضمن ألبوم دريك Drake، الذي يحمل اسم Honestly Nevermind، عدد 14 أغنية، وتم تصوير بعنوان Falling Back، على طريقة الفيديو كليب.

وتعرضت أغاني ألبوم دريك Drake، للإشادة والنقد بين الجمهور الذين استمعوا لها، ما شكل حالة جدل على السوشيال ميديا، وتصدر الألبوم تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

Drake يحصل على جائزة بيلبورد الموسيقية

في مايو 2021، حصد المغني الكندي دريك Drake ، جائزة فنان العقد في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، في لوس أنجلوس، ليصبح رسميا أكثر الحاصلين على هذه التكريمات في تاريخ الموسيقى والغناء.

أقيم حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية منذ ساعات وأحياه عدد كبير من النجوم أبرزهم بينك وابنتها، وفريق BTS الكوري، واستضافة المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس الذي حضر برفقة زوجته الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا.

وصل عدد جوائز بيلبورد في منزل دريك إلى 27 تمثالا ذهبيا، حصل على 12 منها في حفل توزيع جوائز بيلبورد لعام 2019.

شهدت لحظة تكريم دريك العديد من اللقطات الهامة، من بينها ظهور عدد كبير من الأشخاص على المسرح اتضح فيما بعد أنهم من أفراد أسرته بينهم والده ووالدته دينيس وساندي جراهام، ومدير أعماله، وأصدقائه ومدربه الخاص ومهندس التسجيل الخاص بأغانيه.

لكن الضيف الأبرز في الحفل كان أدونيس جراهام الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، الذي أعلن عنه دريك فجأة منذ حوالي عام، ويتمتع بملامح جمالية ملفتة للأنظار.

مرتديا بدلة بيضاء أنيقة، صعد دريك على المسرح ممسكا بيد ابنه الذي تسلم منه الجائزة، وسار بين أصدقائه وأفراد أسرته ومعاونيه، وعبر في كلمته عن سعادته بالتكريم رغم أنه شخص سيء في تلقي الثناء والرد عليه.

قصة إنجاب ابن دريك

أنجب دريك ابنه الوحيد أدونيس من موديل تدعى صوفي بروسو، التي ولدت في فرنسا عام 1989، ولها مسيرة مهنية ناجحة كرسامة إلى جانب كونها عارضة أزياء سابقة.

التقى دريك بصوفي بروسو والدة طفله في يناير 2017، في أمستردام وفق صحيفة الصن البريطانية، وولد أدونيس في شهر أكتوبر من نفس العام.