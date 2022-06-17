طلب إحاطة بشأن آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

أعلن النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بالتزامن مع قدوم العيد.

ونوه العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن أسعار الأعلاف والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على أسواق الأضاحى، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترات المقبلة قبل عيد الأضحى.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن والقومي بالبرلمان، أن الارتفاع في أسعار الأصناف الرئيسية من الحبوب والاعلاف زادت بنسب تتراوح من 30 إلى 50%، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع أسعار الحوم والأضاحي.

ونوه العمدة إلى ضرورة استعدادات الوزارات المعنية وهما وزارتي التموين والزراعة بشأن طرح عدد كبير من رؤوس العجول والماشية في منافذ البيع بأسعار تنافسية عن السوق، ناهيك عن مساهمة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في توفير الاضاحي بأسعار اقل من الأسواق.