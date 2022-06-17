اتجاه في الأهلي للجوء إلى مركز التسوية واللجنة الأولمبية ضد الجبلاية

يسود اتجاه داخل النادي الأهلي الى تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي واللجنة الأولمبية، على خلفية إدانة الإتحاد من جانب وزارة الشباب والرياضة عقب التحقيقات التي أجرتها اللجنة العليا لشكاوى عدم الشفافية والفساد في أزمة ملف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسئولي الإتحاد في هذا الملف.



وتعقد اللجنة القانونية للنادي إجتماعا هاما خلال الساعات الماضية لبحث التحركات الممكنة في ضوء التحقيقات الأخيرة التي أجرتها اللجنة العليا لشكاوى عدم الشفافية والفساد في أزمة ملف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسئولي اتحاد الكرة في هذا الملف.



ويعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعا هاما غدا السبت لبحث تداعيات ما جاء في بيان الوزارة بخصوص التحقيقات التي جرت خلال الساعات الماضية والتي كشفت عن مخالفات جسيمة في ملف نهائي دوري الأبطال.