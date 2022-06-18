مطالب برلمانية للحكومة بسرعة مواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي.. نواب: وصول طن العلف لـ 8000 جنيه وراء الزيادة.. وفتح باب الاستيراد على مصراعيه يضر المربين

الجزار تطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

خبير زراعي: ارتفاع أسعار الأضاحي الفترة القادمة.. وزيادة عدد المشاركين في الأضحية لمواجهة الأزمة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشان آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

طن العلف بـ 8000 جنيه.. برلماني يفسر سبب ارتفاع أسعار الأضاحي قبل العيد

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة سرعة التحرك لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى بعد وصول سعر الكيلو "قائم" للأضحية إلى ما يقارب 90 جنيهاً.

وقالت "الجزار" فى بيان عاجل قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضى، إن أسعار الأضاحي للعام الحالي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ارتفعت بشكل جنوني مقارنة بالسنوات الماضية مطالبة من الحكومة توفير لحوم الأضاحي من الابقار والضأن خلال الايام القليلة القادمة وتنظيم شوارد على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء وباسعار مناسبة لضرب وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكدت النائبة سميرة الجزار، إن هناك العديد من شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار السوق وتكلفة مربى المواشى وهو ما يتطلب التدخل العاجل من الدولة من خلال تنظيم شوادر بيع المواشى عبر منافذ تخصصها وزارة الزراعة مع ضرورة قيام وزارة التموين بتوفير كميات من اللحوم من خلال منافذها للقضاء أي محاولة من التجار لاستغلال الارتفاع في الأسعار خاصة أن هناك جشعاً من بعض التجار وهو ما يجب على الدولة مواجهته من خلال الرقابة على الأسواق.

وقالت النائبة سمير الجزار، إن وزارة الزراعة كان لها دورها الكبير والايجابي على مدى السنوات الماضية فى طرح الأضاحي بمنافذها والإعلان عن أسعارها المناسبة والمخفضة وكان اقبال المواطنين عليها كبيراً وذلك الدور من وزارة الزراعة ساهم في مواجهة استغلال بعض التجار للأوضاع لزيادة الأسعار مؤكدة على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها فى هذا المجال.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، الحكومة تحديد أسعار بيع المواشي بكل شفافية وتحديد هامش ربح مناسب لتجار المواشى مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد أى تاجر يقوم برفع أسعار المواشي بدون أى مبرر.

ورصد موقع صدى البلد أراء عدد من الخبراء لمعرفة الأليات التي ستتخذها الحكومة في سبيل مواجهة هذه الأزمة، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من موجات تضخمية ألقت بظلالها على كافة دول العالم.

بداية قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي، بشكل جنوني هذه الفترة، يأتي بسبب ما يواجهه العالم من تداعيات سلبية وموجات تضخمية مرتفعة أدت إلى زيادة أسعار كافة السلع ومنها الأعلاف.

ونوه صيام في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ارتفاع الاسعار تسبب فى معاناة مربى الدواجن والمواشى، منوها إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو يقترب من 20 بالمائة، وذلك بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق.

واستطرد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن طن العلف وصل سعره إلى 7 الاف جنيه، بالاضافة إلى الارتفاع في أسعار تكاليف الرعاية البيطرية، وكل هذه الأمور كان لها دور أساسي في الارتفاع الجنوني للأضاحي.

وتوقع الدكتور جمال صيام ارتفاع أسعار الاضاحي الفترة المقبلة، حتى انتهاء العيد، منوها ان الطلب يكون كبير خلال هذه المدة وسيكون هناك زيادة في الأسعار.

وأشار الدكتور جمال صيام إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، سوف يدفع المضحين إلى زيادة عدد المشاركين في الأضحية الواحدة، من أجل للتغلب على الزيادة الكبيرة في أسعار المواشي والخراف.

فيما أعلن النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بالتزامن مع قدوم العيد.

ونوه العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن أسعار الأعلاف والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على أسواق الأضاحى، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترات المقبلة قبل عيد الأضحى.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن والقومي بالبرلمان، أن الارتفاع في أسعار الأصناف الرئيسية من الحبوب والاعلاف زادت بنسب تتراوح من 30 إلى 50%، وهو ما يتطلب وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع أسعار الحوم والأضاحي.

ونوه العمدة إلى ضرورة استعدادات الوزارات المعنية وهما وزارتي التموين والزراعة بشأن طرح عدد كبير من رؤوس العجول والماشية في منافذ البيع بأسعار تنافسية عن السوق، ناهيك عن مساهمة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في توفير الاضاحي بأسعار اقل من الأسواق.

من جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن ارتفاع أسعار الاضاحي مرتبط بأسعار اللحوم، منوها أن ارتفاع اسعارهم هذه الأونة يأتي بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته الأعلاف حيث وصل الطن إلى ما يقرب من 8 آلاف جنيه.

ونوه الشوربجي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة قادرة على فتح باب استيراد الماشية والعجول على مصراعيه، ولكن هذا سيكون له تأثير سلبي على المربيين، ويكون غير مواكب لخطة الدولة للنهوض بمنظومة الثروة الحيوانية .

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن سعر اللحوم يتراوح ما بين 140 الى 150 جنيه للكيلو ، منوها أن سعرها العام الماضي كان يقرب من 120 جنيه للكيلو، ولكن السبب الرئيسي في قفزة الاسعار هي زيادة أسعار الأعلاف.

واختتم النائب عامر الشوربجي أن الدولة تسعى لعمل موازنة بين المربي والسعر الحالي، كما انها تسعى ايضا لمواجهة الأسعار بما لا يضر بأي شخص .