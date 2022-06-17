السيسي: تطلعات وآمال شعوبنا تنتظر منا المزيد من العمل والجهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتطلع لاستقبال الرؤساء فى مدينة شرم الشيخ بمؤتمر المناخ لمواصلة العمل على وضع التعهدات موضع التنفيذ والاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب التى تنتظر المزيد من العمل والجهد .



وأضاف السيسي خلال كلمته بفعاليات في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن تغير المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والإفريقية من رضا وارتياح وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من وفاء للتعهدات التى أخذتها على نفسها التى تتصل بدعم التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى الدول النامية.