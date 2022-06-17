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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: تخصيص 350 مليار جنيه للتنمية الشاملة بالصعيد نقلة تاريخية

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه المليارات لتنمية الصعيد عبر مشاريع تنموية وزراعية وصناعية واقتصادية طوال الـ8 سنوات الماضية، نقلة اقتصادية هائلة تحسب للرئيس السيسي، خصوصا وأن الإهمال ظل سياسة متبعة طوال عقود مضت نحو الصعيد.

ونوه معتز محمود، في تصريحات له اليوم، بالجهود التي بذلها الرئيس السيسي، حيث أعطى الصعيد أولوية قصوى في كافة القطاعات، خصوصا وإنه يسكنه نحو 30 % من سكان مصر، مشيرا إلى قيام الدولة بإنفاق أكثر من  350 مليار جنيه استثمارات، بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف رئيس صناعة النواب، أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية في قطاع مياه الشرب والصحة وقطاع الطرق، واستثمارات ضخمة في مجال الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات أخرى في مجال الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، وفي قطاع التعليم بنحو 19 مليار جنيه وغيرها.

واختتم النائب معتز محمود، بالإشارة إلى أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بلغ نحو 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، وكلها مؤشرات تؤكد على مدى الجهد الذي أولته القيادة السياسية لتنمية الصعيد والارتقاء به.

صناعة مجلس النواب الرئيس السيسي الكهرباء مصر

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