بقدرات عالية الأداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة|صور وفيديو

استطاع الصانع الايطالي أن يقدم الكثير من الطرازات القوية في عالم السيارات، مثل اصدارات شركة فيات ومازيراتي ولامبورجيني وغيرهم من علامات تجارية مميزة، حيث تنوعت هذه الاصدارات بحسب القدرات الفنية المطروحة إلى جانب التصميمات الخارجية، والتجهيزات الداخلية ايضا.

بقدرات عالية الاداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة

ويبدو أن شركة أنجليلي أوتوموبيلي ارادت أن تبهر محبي السيارات الايطالية، بعد ان ظهرت بعض الصور الخاصة بنسختها الخارقة الجديدة سوبربيرفورمانتي D-One، وتعد هذه الشركة واحدة من الشركات الناشئة حديثًا، حيث تأسست في عام 2015 على يد دافيد انجيليلي في العاصمة الايطالية روما.

بقدرات عالية الاداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة

بقدرات عالية الاداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة

ظهرت السيارة سوبربيرفورمانتي D-One من خلال بعض الصور ومقاطع الفيديو، حيث استعرضت قناة Davide Angelelli مقطع فيديو لبعض المواصفات الخاصة بالسيارة، إلى جانب شرح موسع حول الكثير من التقنيات.

بقدرات عالية الاداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة

ومن خلال الصور المطروحة ومقاطع الفيديو تظهر السيارة سوبربيرفورمانتي D-One بتصميم خارجي انيق، حيث تمتعت بجنوط رياضية ذات تصميم مميز، ومصابيح عدوانية المظهر، مع مقدمة مدببة وناشر أمامي معزز بفتحات تهوية، بالاضافة لفتحات التهوية الجانبية وجناح خلفي مميز.

بقدرات عالية الاداء .. سوبربيرفورمانتي D-One الخارقة

ومن المتوقع ان تحصل السيارة سوبربيرفورمانتي D-One على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 تيربو مزودج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1350 حصانا، سعة 4800 سي سي، مع توقعات اخرى حول حصول السيارة على محركات هجينه.

ولكن المذهل في هذا الامر هي السرعة المتوقعة للسيارة حيث اشارات الشركة أن تلك النسخة سوف تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 1.9 ثانية فقط.