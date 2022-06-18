البورصة تخسر 16.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.. egx30 يتراجع 1% ومؤشر الأسهم المتوسطة يخسر 0.8%.. والمصريون يستحوذون على 71% من التعاملات

البورصة تخسر 16.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي

المؤشر الرئيسي egx30 يتراجع 1%

مؤشر الأسهم المتوسطة يخسر 0.8%

المصريون يستحوذون على 71% من التعاملات

مبيعات الأجانب 8 مليارات جنيه منذ بداية العام

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ومثلت تعاملات المصريين 71.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19%، وسجل العرب 9.3%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8986.7 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1862.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 48.8%، والعرب على 2.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 289.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 48.8%، والعرب على 2.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 289.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.