محمد الباز: روسيا تحتفل باليوبيل الفضي لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي بدورته الحالية

قال الإعلامى محمد الباز إن مصر طرف فى ثلاث أحداث دولية أولها كان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعات البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أما الحدث الثانى كان كلمة الرئيس السيسى لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى والحدث الثالث مشاركة الرئيس السيسى فى منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ .



وأضاف " الباز " خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن مشاركة مصر فى كافة هذه الأحداث الدولية هام للغاية وتساهم فى رسم الصورة الخارجية الإقليمية والدولية المصرية ، لافتا إلى أن روسيا قامت بتأسيس منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى منذ 25 عام مضى وتحتفل بيوبيله الفضي فى الدورة الحالية .

وتابع أن منتدى الاقتصاديات الكبرى أسسته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 لدراسة قضايا الطاقة والمناخ وطرق مواجهتها وحشد دور المجتمعات الدولية لإنقاذ دول العالم من كافة التغيرات المناخية .

