3.9 مليار جنيه استثمارات الصحة في القاهرة العام المالي 2021-2022

كشفت محافظة القاهرة عن إجمالي المبالغ الموجهة لاستثمارات قطاع الصحة في العام المالي 2021-2022.

أوضحت محافظة القاهرة أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه لمشروعات قطاع الصحة والتي كان أبرزها تطوير وتوريد تجهيزات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وإنشاء مجمع التعليم الطبي.

أشارت محافظة القاهرة، إلى إن الخطة الاستثمارية استهدفت توطين أهداف التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة، علاوة على نشر ثقافة البرامج والأداء.

وقالت إن عدد السكان حوالي 10 ملايين نسمة بنسبة 9.9 % من إجمالي سكان الجمهورية منها 100% حضر، كما تساهم المحافظة بنسبة 36.8 من الناتج القومي بمعدل نمو اقتصادي 7.4 % تضم 483.6 ألف منشأة بنسبة 12.9على مستوى الجمهورية.

كما تمتد المحافظة على مساحة 3085 كيلو متر مربع منها 6.2 % مأهولة بالسكان.