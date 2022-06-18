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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف 637 كم طرق داخلية في محافظة القاهرة بالعام المالي 2021-2022

رصف الطرق
رصف الطرق

كشفت محافظة القاهرة عن إجمالي المبالغ الموجهة لاستثمارات قطاع التنمية المحلية في العام المالي 2021-2022.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمشروعات قطاع  التنمية المحلية، والتي كان أبرزها رصف طرق بإجمالي أطوال 637,9 كم.

ومن أهم المشروعات ؛ إنشاء وحدات سكنية - تطوير مبان الديوان العام والإدارات التابعة-رفع كفاءة وتطوير المجازر - رصف شوارع رئيسية وفرعية بنطاق المحافظة-احلال وتجديد كباري سيارات ومشاه - مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

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وأوضحت محافظة القاهرة، إن الخطة الاستثمارية استهدفت توطين أهداف التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة، علاوة على نشر  ثقافة البرامج والأداء.

وقالت إن عدد السكان حوالي 10 ملايين نسمة بنسبة 9.9 % من إجمالي سكان الجمهورية منها 100% حضر، كما تساهم المحافظة بنسبة 36.8 من الناتج القومي  بمعدل نمو اقتصادي 7.4 % تضم 483.6 ألف منشأة بنسبة 12.9على مستوى الجمهورية.

كما تمتد المحافظة على مساحة  3085 كيلو متر مربع منها 6.2 % مأهولة بالسكان.

القاهرة قطاع التنمية المحلية رصف طرق الطرق المرصوفة وحدات سكنية

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