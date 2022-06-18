أخبار التعليم.. فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادلة.. القمر يقترن مع كوكب زحل مساء اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القمر يقترن مع كوكب زحل ملك الحلقات

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن القمر يقترن مع كوكب زحل اليوم السبت الموافق 18 يونيو، حيث نراهما متجاورين في السماء عند الساعة 23:10 مساء تقريبا.

30 يونيو .. آخر موعد للتقدم لبرنامج التعليم المدني بحلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

غلق التحصيل الالكتروني علي نظام ums بالسن عين شمس ..اليوم

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس أنه نظرا لتقفيل المالي يتم غلق التحصيل الالكتروني علي نظام ums ابتداء من يوم 18 يونيو 2022 حتي 30 يونيو .

هندسة القاهرة: انتهاء التقديم على برامج الساعات المعتمدة آخر يونيو

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء التسجيل الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022/2023.

انتهاء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادلة.. اليوم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه قد قرر المجلس فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة ، علي أن يتم حسم المجلس الحدود الدنيا للتقدم بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة وهي كالتالي :