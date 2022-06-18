التموين: مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية والحرب الروسية رفعت سعر القمح

في تصريحات تلفزيونية..

حل إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ضيفا مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار تحدث عن التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وامتلاك مصر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى.



التموين: الدولة لديها مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية

قال إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الدولة المصرية تمتلك دائما رصيد ومخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يستطيع تغطية كثافة الاستهلاك وفى شهر رمضان يتضاعف استهلاك المواطنين ، لافتا إلى أن بداية ازمة كورونا أسفرت عن غلق كثير من المصانع والشركات العالمية وقامت الدول بتخفيف أعداد العمالة وبالتالى تقلص الانتاج وحجم استهلاك الوقود انخفض ولكن حجم استهلاك الطعام ارتفع .

وأوضح "العشماوى" خلال استضافته مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار أن الحكومة المصرية واجهت أزمة كورونا بتعويض ما يتم استهلاكه من المستهلكين بكميات كبرى وسحب بعض السلع من المخزون الاستراتيجى لسد احتياجات المواطنين وفى مقابل ذلك طرحت الحكومة مناقصات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية نجحت الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين خلال ازمة كورونا على الرغم من استهلاك المواطنين المتزايد وتوافر مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة .

التموين: روسيا وأوكرانيا تمتلكان 80% من إنتاج الزيوت

قال إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كبدت العالم كثير من النزيف الاقتصادي وارتفعت الأسعار نتيجة أن العالم قرية واحدة خاصة أن معظم إنتاج الزيوت فى روسيا وأوكرانيا ويمثل زيت عباد الشمس 80% من إمدادات الزيوت لدول العالم .

وأشار "العشماوى"، أن الأقماح فى روسيا وأوكرانيا يمثل 45% من إجمالي الأقماح على مستوى دول العالم وتوريدها كما أن الصين هي أكبر دولة منتجة للأقماح هي الصين ثم الهند تليها روسيا ، أوكرانيا وهم من أكثر الدول الموردة للقمح .



التموين: الحرب الروسية الأوكرانية رفعت سعر طن القمح إلى 498 دولارا



كشف إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وأسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية .

وقال " العشماوى " إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى رفع سعر طن القمح من 238 دولار لـ 498 دولار بسعر مضاعف وهناك زيادة فى الأسعار العالمية نتيجة استيراد السلع من هذه الدول وقامت مصر بالتوازى بزيادة مساحات زراعية من الأقماح فى توشكى ، مستقبل مصر وهو ما منح مصر ما يقرب من مليون ونصف طن زيادة عن الطبيعى والدليل على ذلك أن إجمالى ما تحصلت عليه الحكومة المصرية العام الماضى من الأقماح 3.4 مليون طن وتجاوزنا هذا العام استلام 4 مليون طن .



التموين : لدينا مخزون استراتيجي من القمح حتى يناير 2023

قال ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر نجحت بزيادة حجم السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية ونمتلك حاليا مخزون استراتيجى يصل 6 أشهر ومنها اللحوم ، الدواجن ، الذرة ، الزيوت ، الأرز ، الفول بالاضافة لتوفير الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية بكميات كبرى ونمتلك مخزون من القمح يصل حتى يناير 2023 .



وأضاف أن الدولة المصرية نجحت فى بناء مخزون سلعى استراتيجى على أساس وجود فرصة لزيادة المعروض من السلع بحيث لا تزداد سعر السلع الغذائية ، لافتا إلى أن سبب زيادة بعض السلع لاحتوائها على مكونات تأتى من الخارج ومنها الملابس وغيرها من السلع ، منوها ان الحكومة وضعت أولويات للإنفاق فى رفع الأرصدة للسلع الاستراتيجية وتخزين صوامع القمح بشكل جيد تجنبا لإتلافه .