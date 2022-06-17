أخبار الرياضة| الأهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد بعد لقاء القمة .. وبايرن ميونخ يشيد بأداء مروان صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية كالتالي:.

أكد البلجيكي لوك إيميل، مدرب نادي طلائع الجيش ويانج أفريكانز التنزاني السابق، أنه تم ترشيحه للأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها بعد غد الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف الجنوب إفريقي روجر دي سا مساعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، عن شرطين لعودة كيروش لتدريب الفراعنة مرة أخرى.

أشاد نادي بايرن ميونخ الألماني، بالقدرات الفنية للحارس المصري مروان صلاح ناشئ النادي الأهلي السابق.

شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي بعد صدور بيان من وزارة الشباب والرياضة بخصوص التحقيقات التي أجرتها اللجنة العليا لشكاوى عدم الشفافية والفساد في أزمة ملف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسئولي اتحاد الكرة في هذا الملف.

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن مطالبة إدارة القلعة البيضاء لإدارة الكرة بتوقيع غرامة مالية على طارق حامد لاعب الوسط.

استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول عقب مباراة الزمالك والمقرر لها يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.

أعلن نادي السد القطري، التعاقد مع مساعد جوارديولا، في نادي مانشستر سيتي، خوان مانويل ليلو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للمدرب الإسباني خافي جارسيا، الذي تم فسخ التعاقد معه قبل عدة أيام.