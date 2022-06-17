أخبار الرياضة| الأهلي يعلن اسم المدير الفني الجديد بعد لقاء القمة .. وبايرن ميونخ يشيد بأداء مروان صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية كالتالي:.
لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولا يوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا
أكد البلجيكي لوك إيميل، مدرب نادي طلائع الجيش ويانج أفريكانز التنزاني السابق، أنه تم ترشيحه للأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بـ استاد السلام في الدوري
أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها بعد غد الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص
كشف الجنوب إفريقي روجر دي سا مساعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، عن شرطين لعودة كيروش لتدريب الفراعنة مرة أخرى.
فرعون صغير.. بايرن ميونخ يشيد بأداء الحارس المصري مروان صلاح
أشاد نادي بايرن ميونخ الألماني، بالقدرات الفنية للحارس المصري مروان صلاح ناشئ النادي الأهلي السابق.
الأهلي يطالب وزير الشباب والرياضة بالحفاظ على حقوقه بعد تقاعس اتحاد الكرة
شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب الشديد داخل النادي الأهلي بعد صدور بيان من وزارة الشباب والرياضة بخصوص التحقيقات التي أجرتها اللجنة العليا لشكاوى عدم الشفافية والفساد في أزمة ملف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسئولي اتحاد الكرة في هذا الملف.
غضب في الزمالك بسبب طارق حامد.. واتجاه لمعاقبة اللاعب
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن مطالبة إدارة القلعة البيضاء لإدارة الكرة بتوقيع غرامة مالية على طارق حامد لاعب الوسط.
قرار من الأهلي بـ إعلان اسم المدرب الجديد بعد لقاء القمة
استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول عقب مباراة الزمالك والمقرر لها يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.
بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا
أعلن نادي السد القطري، التعاقد مع مساعد جوارديولا، في نادي مانشستر سيتي، خوان مانويل ليلو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للمدرب الإسباني خافي جارسيا، الذي تم فسخ التعاقد معه قبل عدة أيام.