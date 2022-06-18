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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد عكاشة: مصر دشنت رؤية جديدة للدبلوماسية تجاه تنمية القارة الأفريقية

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تستطيع أن تعوض ما مضى داخل القارة الافريقية مؤهلة بذلك بشكل كبير ومصر أطلقت عليها قارة  المستقبل، 

وأضاف العمل خالد عكاشة خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن العامين اللذين تولت مصر فيها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لم تكن رئاسة روتينية، حيث دشنت مصر خلالهما رؤية جديدة ومتطورة في العلاقات  لتكون في قلب القارة.
 

وأوضح أن هذه الرؤية أدت  الي اعتراف المجتمع الدولي بدور مصر داخل القاره، وكونها صوت أفريقيا، مشيرا الى  أن الأمر تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية وتطور الي استخدام الوسائل الحديثة في العلاقات الدبلوماسية وهى علاقة التشبيك ما بين قارة أفريقيا وما بين المجتمع الدولي في كتل كبيرة  مثل قارة أفريقيا والصين، وقارة أفريقيا ومجموعة العشرين، وقارة أفريقيا وبريطانيا، ومصر قامت بتدشين هذه الثنائيات والعمل عليها.
 

وتابع أن مصر تعاملت مع القارة بمصداقية وشفافية كبيرة للغاية وعندما كانت تتحدث عن مصالح ما بين مصر ودول القارة كان العمل الموضوعي و المصداقية هما كلمة السر في هذا الأمر.

مجموعة العشرين بريطانيا القارة الافريقية الاتحاد الافريقي العلاقات الثنائية المركز المصري للدراسات الاستراتيجية قناة إكسترا نيوز رئاسة الاتحاد الإفريقي

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