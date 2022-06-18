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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الاضطرابات النفسية زادت بمعدل 6 مرات خلال فترة كورونا

صدى البلد

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن امراض الاضطرابات النفسية زادت بمعدل ٦ مرات في فترة جائحة كورونا وهذا مرتبط بالاستعداد النفسي
 

وأضاف الدكتور وليد هندي، خلال مداخلة هاتفيه بقناة إكسترا نيوز، في فترة الكورنا  فقد الكثيرين الوظائف ومع قلة الدخل وفقدان الوظيفه أدى الي شعور البعض بالاكتئاب .
 

وأوضح  أن  سلوكيات الحظر بسبب كورونا أدت الي تعميق من الشعور بالاكتئاب وزيادة حدته لان هناك اختلال بالمزاج العام، لان الناس كانوا يذهبون الي المولاتوالمتنزهات والمصايف وهذا النمط تغير وادي الي اضطرابات الساعه البيولوجية .

 

وتابع الدكتور وليد هندي، أن هناك بعض الأمراض النفسية الجديد التي ظهرت بعد ظهور جائحة كورونا.

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