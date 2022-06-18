ماجي مرجان :عرضت فيلمي بساحة منزل عائلتي .. أحضر لعمل روائي طويل|فيديو

أكدت المخرجة ماجي مرجان انها حرصت على ان يكون أهالي مير أوائل المشاهدين لفيلمها “ من وإلي مير ” .

وتابعت المخرجة ماجي مرجان فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : كنت حريصة علي ان يشاهد أهالي مير الفيلم ، لذا فقد كان العرض الاول للفيلم غير تجاري ، ولكن قمت بعرضه فى ساحة منزل عائلي فى القرية .

واضافت المخرجة ماجي مرجان قائلة : أهالي مير كانوا سعداء بالفيلم بعد مشاهدته ، ولكنهم قالوا لي هل سيكون أحد مهتم بمشاهدة قصصنا .

وتستكمل ماجي مرجان قائلة : أستعد خلال الفترة القادمة لتقديم ثاني أفلام الروائية الطويلة ، وأسعي حالياً لكتابته .

من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثني عشر عاما الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكاناً يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

ميراسم قرية تقع في صعيد مصر، وتحديداً في محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجي مرجان ، على أن يعرض الفيلم أولاً في مهرجان مصري صعيدي، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت في البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولي، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ماجي مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام ٢٠٠٦، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام ٢٠١٣، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيف وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.