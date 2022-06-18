عدى الموجة.. عمرو أديب : اتحاد الكرة نجا من الإقالة

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة بشأن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، مشيراً إلى أنه نجا من الإقالة أو الاستقالة.

عمرو أديب: اتحاد الكرة نجا من الإقالة

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر برنامجه “الحكاية” المًذاع عبر قناة أم بي سي مصر: “اتحاد الكرة قد نجا من الإقالة أو الاستقالة؛ لأنه كان على شفا الرحيل والآن عبر هذه المرحلة”.

وتابع: “اتحاد الكرة الحالي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، والجميع كان يتحدث عن ضرورة رحيلهم وفجأة سكت الجميع”.

واختتم: “في لحظة من اللحظات مجلس إدارة اتحاد الكرة كان راحل وعدى الموجة دي وفجأة مش ماشي”.