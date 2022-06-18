تغريم ماكدونالدز فرنسا 1.25 مليار يورو بسبب التهرب الضريبي

أجبرت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة على دفع أكثر من مليار يورو كغرامة في فرنسا لتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، كجزء من اتفاق قانوني للصالح العام.

ونتيجة شكوى تقدم بها مجلس العمال الفرنسي ومكتب نقابة الموظفين التابع للمجموعة، فرضت غرامة قياسية عالية بعد ٦ سنوات من التحقيقات ، هي الغرامة الأكبر في فرنسا حتى الآن بشأن التهرب الضريبي على السلسلة الأميركية العملاقة.

و قامت شركة ماكدونالدز بتخفيض أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا لتجنب دفع الضرائب. ولتجنب مقاضاتها في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي، قررت دفع 1.25 مليار يورو وهي المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مثل هذا المبلغ.