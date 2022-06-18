بنخاف ننزل الشارع.. سكان حدائق الاهرام يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

استغاث عدد من سكان شارع العشرين بمنطقة حدائق الأهرام - في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة ، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال علي ناجي ، أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن سكان شارع العشرين من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع ليلا.

وأضاف: نناشد المسؤولين بسرعة التدخل والقضاء على الكلاب الضالة التي ترعب المارة بأصواتها ليلا و نهارا ، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمتهم فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ومحافظ القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفت بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة .

للتواصل مع القارئ من خلال :

01142317517.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.