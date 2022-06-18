مش عايزها تتقفل.. مرتضى منصور يُعلق على إقامة برنامج له بقناة الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسؤولي القناة يرغبوا في عمل برنامج له، ألا أنه رفض قائلاً: “لسة شوية”.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “أعتذر للشركة المتحدة عن تقديم برنامج أسبوعي على شاشة قناة الزمالك كدة القناة هتتقفل”.

وتابع مازحا: “أنا لو طلعت كل أسبوع.. قناة الزمالك هتتقفل، خلوها مستمرة شوية”.

وأضاف: “إن شاء الله هنعمل برنامج قريب فني ديني إجتماعي وكل حاجة ومن حق كل مواطن يتكلم في كل حاجة”.

واختتم موجهاً رسالة لطارق يحيى: "بلاش إيفيهات يا طارق، كفاية إيفيهات وترند".