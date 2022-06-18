إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارتي ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارتين على طريق الداخلة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين و جرى نقل المصابين الخمسة لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين فى حادثين منفصلين لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " موط – غرب الموهوب " بمركز الداخلة أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم، حسين حامد مسلم، 61 عامًا، وشقيقه صالح حامد مسلم، 56 عامًا، وعلى أحمد حامد، 65 عامًا بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

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كما تسبب انقلاب سيارة ربع نقل أخرى فى نفس الطريق فى إصابة شخصين هما محمد عبد الله حسن، 55 عامًا، ووائل فاروق حسن، 44 عامًا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين الخمسة لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيق.