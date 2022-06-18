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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اقتراب ماني من الرحيل.. هل يرتدي صلاح القميص رقم 10

ماني وصلاح
ماني وصلاح

اقترب السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الريدز، إلى بايرن ميونخ الألماني، بعد ان اتفق على عقد لمدة 3 سنوات.

منذ الصغر، اعتادت الجماهير العاشقة لكرة القدم، على اختصاص رقم لقميص معين في الفريق، فيعد رقم 10 كما يطلق عليه “نجم الفريق”.

قبل انتقال صلاح من روما إلى ليفربول، كان ماني قد انضم لصفوف الريدز قادماً من ساوثهامبتون.

وبعد رحيل البرازيلي كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، تحصل السنغالي على القميص بعدما كان يرتدي رقم 19.

وربما تغري إدارة نادي ليفربول نجمها محمد صلاح بالرقم 10 “النجم الأوحد بالفريق” من أجل تجديد تعاقده واستمراره مع الريدز.

ويحمل محمد صلاح قميص رقم 11 مع ليفربول في الوقت الحالي، وفي حالة حصوله على رقم 10 فستصبح المرة الأولى في تاريخه أن يرتدي هذا القميص في مسيرته الكروية.

ولعب ماني 6 مواسم مع نادي ليفربول منذ انضمامه للفريق، استطاع تسجيل 120 هدف وصناعة 38 لزملائه، كما حصل على ستة ألقاب تتمثل في الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين.

أخبار الرياضة ماني صلاح ليفربول بايرن ميونخ

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