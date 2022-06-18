قارئ يستغيث بالمسؤلين لعلاج والد صديقه على نفقة الدولة

أرسل القارئ محمد صبحي الصعيدي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج والد صديقه.

وقال في استغاثته والد صديقي عم احمد الشابوري ٤٨ عاما ومقيم في قرية منوف بالمنوفية وكان يعمل مبلط وسقطت قطعة حديد علي رأسه واستكمل عمله ثم حدثت له رعشه وشلل نصفي ويحتاج الي إجراء عملية بتكلفة 36,000 جنيه للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01027562323، 01204177880.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.