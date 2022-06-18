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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18/6/2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستأنف اليوم السبت 18/6/2022، مباريات الدوري المصري الممتاز، بثلاثة مواجهات قوية، ضمن منافسات الجولة الـ22 حيث يواجه المصري نظيره الجونة، بينما يواجه إنبي نظيره فيوتشر، وأخيراً الإتحاد أمام مصر المقاصة.

المصري والجونة

يواجه نادي الجونة نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، من أصل 21 مباراة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة أيضاً ولكن من أصل 20 مباراة.

إنبي وفيوتشر

وفي نفس التوقيت، يواجه نادي إنبي نظيره فيوتشر على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وتذاع المباراة أيضاً على أون تايم سبورت.

ويحتل نادي إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة من أصل 21 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 36 نقطة من اصل 21 مباراة أيضاً.

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

ويحل نادي مصر المقاصة ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الأسكندرية وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة من أصل 21 مباراة، بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من أصل 21 مباراة أيضاً، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري المصري والجونة انبي وفيوتشر الاتحاد والمقاصة

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مواعيد مباريات اليوم السبت 18/6/2022 والقنوات الناقلة

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