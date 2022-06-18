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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات القلب والرجلين | فيديو

تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، تمارين رياضية وظيفية لتقوية عضلات القلب والرجلين، وحرق دهون الجسم.

وشددت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأضافت كوتش سارة على أن تمارين الكارديو تعمل على تقوية عضلة القلب، وتوزيع الدم على كل عضلات الجسم، وتعمل أيضاً على شد عضلات الرجلين أيضاً.

وأشارت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بزجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما متماثلا.
 

تمارين تمارين رياضية برنامج صباح البلد توك شو كوتش سارة مسئولة اللياقة البدنية

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